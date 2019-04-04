你要知的往績！全球股市何去何從要睇印度？

印度央行周四(4月4日)宣布，將基準利率下調0.25厘，6位貨幣政策委員中，有4人投票支持減息0.25厘，另外2人要求維持利率不變。央行同時下調經濟增長預期，將2020年經濟增長由7.4%降至7.2%。



【為何減息？】

外國傳媒引述分析員指出，印度減息主因是私人投資低迷和農村經濟疲弱，使去年第4季經濟增長降至6.6%，為5季以來最低，失業率則達到數十年高位。今次印度減息，成為亞洲唯一一個在3個月內兩次減息的國家，可謂是全球主要經濟體之中的「減息先鋒」。



目前有減息壓力的地區包括歐盟及澳洲，印度連番減息更能預示美國聯儲局短期內加息機會微乎其微。難怪連美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也要求聯儲局應盡快減息0.5厘。



【印度股市能預示全球？】

印度除了開創全球主要經濟體減息先河外，股市更率先創下新高！周二(4月2日)收市報39,056點，為歷史紀錄，較2018年8月28日的38,896點舊紀錄，高出374點，惟減息沒有帶挈股市再升，目前反而連跌兩日。



若跟往績，原來印度股市近年每每創新高，美股前後也會跟隨，例如在2018年1月29日及2018年8月28日，印度股市創新高，美股標指就在2018年1月26日及2018年8月29日創下當時新高，後者之後更反覆升至9月20日的2,930點歷史高位。再之前的2014至2015年，以及2007年也是如此。換言之，目前標指升穿2,930點或指日可待。(本文附圖)



不過，最值得留意的是創新高後的升市幅度，印度由2018年1月至今的3次破頂，股市之後的升幅相對輕微，不能與2014年至2015年相比，今次更有圖表分析學說的「雙頂」之虞，一旦受制回落，跌幅往往巨大。既然印度股市與美股走勢類近，投資者務必關注印度股市今次破頂是否曇花一現。一旦美股跟隨，即全球股市也會跟隨。

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