測量師：如何定義非豪宅或會出現難題

泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚認為，發展商透過招標形式賣樓主要是由於市況不好，想測試市場水溫，相信不是為減低買賣的透明度。



他又認為，香港地產建設商會今日提出的建議合理，不過在定義何為非豪宅上，或會出現難題，坦言屬主觀成份。他又指出，若單純以物業價格去區分，或會引致更多問題。



此外，對於該會建議新盤買賣需要列明優惠細節，他又指出，此舉是好事，可增加透明度，不過現實中有部分優惠始終未能反映，如地產代理給予買家的回佣。



晉縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典亦認為香港地產建設商會的建議合理。不過他認為招標新單位本身沒有問題，而且在自由市場下，過度限制銷售手法對賣方亦不公平，故他希望新盤單位招標前可盡量披露條款，讓有興趣的買家在公平的情況下出價。

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