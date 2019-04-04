【北水追蹤】資金追捧融信中金航空股

港股今日(周四)為長周末假期前的交易日，恒指一度突破30,000點大關，但為時短暫，結果收報29,936點，跌50點，主板成交1,089億元。港股通成交額約143億元，按日變動不大，佔主板成交額13%，南下資金錄得淨流入約24億元人民幣。



中金公司(03908)及中國太平(00966)之港股通分別錄得淨流入約1.35億元及1.33億元。此外，有政策消息刺激的中國南方航空(01055)及中國國航(00753)分別錄得淨流入約1.15億元及4,941萬元。



公布配股消息的融信中國(03301)獲北水捧場，其港股通錄得淨流入1.95億元。中國建材(03323)及新華保險(01336)分別錄得淨流入約6,415萬元及1,442萬元。



吉利汽車(00175)、建設銀行(00939)及騰訊控股(00700)之港股通分別錄得淨流出約6,288萬元、4,595萬元及3,587萬元。

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