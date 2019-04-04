小米力證手機產能回復正常　粉碎「飢餓營銷」指控

小米集團(01810)日前帶內地媒體參觀有份製造小米9系列的富士康廊坊工廠，以向外界表明小米9手機產能已回復正常，可達到月產量超過100萬部的目標。



小米發言人透露，原來小米9系列生產有三大工廠，而廊坊工廠承擔大部分小米9的生產。



對於一開始的產能問題，富士康員工透露，部分物料良品率出問題。對此，小米集團公關部總經理徐潔雲亦確認，一開始小米9產能最大問題是由於在三攝鏡頭當中嘅1200萬像素廣角模組的良品率問題，其次，工廠工人的熟練度培訓亦有不足。



小米9系列在剛開始發售時，曾首賣53秒就售罄；第二次開賣也在1分鐘之內售罄；但小米突然稱「冇貨賣」，於是被外界指該公司又再「飢餓營銷」市場策略。



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