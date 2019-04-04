滙控小股東冀增派息　范寧：須預留資金投資

近期股價徘徊60多元水平的滙豐控股(00005)周四(4日)在港舉行一年一度非正式股東大會，一眾小股東能親自向一眾管理層提問。



有忠實股東向管理層表示，自己已將一半的資產「訓身」買入滙控，貪其高息及穩健增長，惟近年股價跌穿多個關口，冀管理層可增加派息及推股份回購推高股價。



滙豐控股行政總裁范寧在會上回應表示，集團現時處於良好位置，2018年業務各項指標錄得明顯改善，強調集團必須預留資金投資其他業務，重申維持現有派息政策，又指看好香港、內地及珠三角地區業務前景，惟未有正面提及未來回購計劃。



他又指，非常感謝香港股東多年來對滙控的忠誠及信任，一眾管理層將會繼續努力，有信心未來繼續穩健增長，並以穩定股息回報股東。



另有股東以滙控集團主席杜嘉祺的「舊東家」友邦(01299)股價比較，對杜嘉祺寄予厚望，將友邦的良好管治方針應用於滙控上。杜嘉祺僅回應稱，管理層不會安於現狀，惟業務需要時間逐步增長。



展望未來發展，他認為，2019年仍有多項不穩因素，包括中美貿易摩擦及英國脫歐，而范寧則稱滙控已為脫歐的不同結果作充足準備。

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