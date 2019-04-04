聯交所股權變動資料顯示，拉夏貝爾(06116)於3月29日獲WELL PROSPERING LTD增持165萬股，最新持股數目560萬股。



東正金融(02718)於4月3日獲工銀國際資產管理增持5,258萬股，最新持股數目5,258萬股。



中國擎天軟件(01297)於4月3日獲Long Capital International Ltd增持20萬股，最新持股數目約4.98億股。



中國醫療網絡(00383)於3月29日獲聯合集團(00373)增持754萬股，最新持股數目約23.17億股。



亞太資源(01104)於4月3日獲聯合集團(00373)增持40萬股，最新持股數目約4.37億股。



環宇物流(亞洲)(06083)於4月2日獲羅慧儀增持22萬股，最新持股數目約1.26億股。



華能國際電力(00902)於4月3日獲重陽集團增持2,797萬股，最新持股數目約6.22億股。



連達科技(00889)於4月2日及3日獲ONBOARD TECHNOLOGY LTD合共7增持萬股，最新持股數目約2.31億股。



遠大中國(02789)於4月3日獲Neo Pioneer Ltd增持374萬股，最新持股數目約7.75億股。



高山企業(00616)於4月3日獲胡榮增持3,807萬股，最新持股數目約5.76億股。



京投交通科技(01522)於4月2日獲宣晶增持40萬股，最新持股數目246萬股。



創業集團(02221)於4月3日獲朱勇軍增持14萬股，最新持股數目8,245萬股。



天譽置業(00059)於4月2日獲余斌增持439萬股，最新持股數目約57.72億股。



愛德新能源(02623)於4月3日獲李運德增持8,052萬股，最新持股數目約21.63億股。



朗詩綠色集團(00106)於4月2日獲田明增持21萬股，最新持股數目約31.3億股。



樂遊科技(01089)於4月2日及3日獲李陽合共增持51萬股，最新持股數目387萬股。



百勤油服(02178)於3月29日、4月1日及2日獲曾維忠合共增持88萬股，最新持股數目2,688萬股。



－－－



國聯證券(01456)於4月2日被東航國際控股(香港)減持90萬股，最新持股數目5,262萬股。



國藥控股(01099)於4月1日被Oppenheimer Developing Markets Fund減持531萬股，最新持股數目約1.14億股。



有才天下獵聘(06100)於4月2日被Tenzing Holdings 2011 Ltd.減持137萬股，最新持股數目2,913萬股。



李氏大藥廠(00950)於4月1日及2日被GSR Capital Joy Corporation合共減持2萬股，最新持股數目3,730萬股。



中國智能健康(00348)於4月3日及4日獲李雄偉合共增持約1億股，最新持股數目約5.84億股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

