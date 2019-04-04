【時代變遷】內地發布13個新科技職業工種

內媒報道，日前內地人力資源和社會保障部、市場監管總局、統計局正式向社會發布13個新職業信息，這些新職業包括：數碼管理師、人工智能工程技術人員、物聯網工程技術人員、大數據工程技術人員、雲計算工程技術人員、建築信息模型技術員、電子競技營運師、電子競技員、無人機駕駛員、農業經理人、物聯網安裝調試員、工業機械人系統操作員、工業機械人系統運維員等。



這是自2015年版國家職業分類大典頒布以來發布的首批新職業。近年內地社會發展帶來了行業的結構性調整，這種調整不僅涉及到產業行業，也涉及到職場就業方面的深遠改變。



例如「數碼管理師」這種新工種的誕生，被認為是整體經濟發展步入新階段的必然選擇。資料顯示，2017年內地數碼經濟總體市場規模高達27.2萬億元人民幣，其對GDP的貢獻更是高達55%。



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