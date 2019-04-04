差估署：甲廈租金指數報269.2點　按月漲3%

據差餉物業估價署最新數字，截至2月份，整體寫字樓租金指數報260.1點，按月升2.8%，按年增加5.7%。



按等級劃分，甲級寫字樓租金指數報269.2點，連跌兩個月後回升，按月漲3%，按年升6.6%。而乙級寫字樓則報254.7點，按月增加2.5%，按年則上升4.8%。



而按地區劃分，上環/中區的甲廈租金指數報352點，按年上漲1.1%，按年升7.3%，灣仔/銅鑼灣則報271.3點，較對上一個月升2.2%，按年則增加7.9%。



私人零售舖位方面，整體租金指數報188.9點，按月升0.9%，按年增1.8%。售價指數則報580.8點，按月跌1.8%，按年則回落0.4%。

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