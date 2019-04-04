Yen價睇跌？全球最大主權基金恐拋售20種貨幣...

外國媒體報道，掌管着逾萬億美元(約7.8萬億港元)資產的全球最大主權財富基金──挪威國家主權基金繼沽清80億美元油氣股持倉後，可能會大舉拋售日圓等20種貨幣。換言之，日圓匯價有機會大幅波動，而且是偏向貶值，短期內或能減低遊日成本。



報道指出，經過長時間考慮，挪威政府可能允許主權財富基金拋售多種貨幣，包括日圓和多數新興市場貨幣。事實上，在2017年，該基金就曾提出，對其投資模型中的債券指數進行全面改革，其中包括將投資的貨幣數量從23種，大幅減至3種，即只有歐元、美元、英鎊可以留低，意味日圓與許多新興市場貨幣一樣，將遭到拋售。



目前該國政府計劃周五(4月5日)公布年度財富基金白皮書，屆時日圓等貨幣會否被拋售將會揭盅。



除了上述原因，無論是金融市場投資者或喜愛遊日的旅客，也必須特別警醒4月底至5月初的日圓動態。為了紀念皇太子德仁於5月1日即位天皇，政府已宣布前所未有的全國10日假期，時間為4月27日(星期六)至5月6日(星期一)。有市場人士隨即警告，日本金融市場全周休市恐讓「大鱷」有機可乘，日圓有機會瘋狂波動。



值得留意的是，在日本假期期間，美國及英國央行將會進行議息會議；美國亦會公布非農就業數據、經濟增長，歐元區也會公布經濟增長數字，屆時亦是全球企業業績期。因此，有市場人士認為，這「10日」後可以是完全不同的世界。國際間龐大的重要數據，加上流動性較低，投機者或會趁機推高日圓，美元兌日圓會否見100、甚至90惹市場極大關注。有對沖基金已表示，屆時將保持「中性」倉位，即不做好及不做淡。



據悉，日本大型金融機構已準備好隨時在家工作或返回公司，但由於一些較敏應的金融衍生工具必須在公司內進行交易，往返需時，屆時難以迅速回應。

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