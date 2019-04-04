歐洲經濟怎麼了？意德齊邁向衰退邊緣

外國傳媒報道，據兩位了解經濟預期草案的高級別政府官員透露，意大利財政部將大幅下調今年經濟增長預測，並上調財政赤字預期。



官員指出，根據此份定於4月10日(下周三)公布的草案，預計今年意大利經濟將僅增長0.1%，大幅低於政府先前的預期的增長1%。換言之，經濟料處於衰退邊緣。



同時，該國財政赤字與國內生產總值(GDP)比例預計約2.3至2.4%，高於去年該國與歐盟委員會協定的2.04%，亦大幅高於歐盟的2%「警戒線」。



不過，消息人士指，上述預期仍可能會作出修訂。



另外，據德國研究機構周四(4月4日)下調了德國經濟預測，料2019年GDP僅增長0.8%，較去年9月預計的增長1.9%大削逾半，主因是該國國內生產受阻的規模，以及全球經濟放緩的範圍被低估了。不過，只要政治風險不加劇，陷入顯著衰退的風險就很小。

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