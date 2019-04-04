5G時代降臨！美韓搶先推　月費最低要...

外國傳媒報道，5G時代正式來臨！南韓三大流動電訊商周三(4月3日)深夜宣布，正式啟用超高速的5G網絡，大多數使用者到了周五(5日)，就能使用5G。美國電訊商Verizon則在美國時間周三(香港時間周四凌晨)宣布，對芝加哥、明尼蘇達兩個城市開放5G服務，意味美韓都已正式進入5G時代。不過，美國要全國通行仍需大量時間。



南韓3大電信商SK電訊、LG U+、韓國電訊公司(KT)，去年12月已對企業用戶開放5G服務，如今則對一般用戶開放。電訊商強調，5G用戶將可自由使用虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、雲端遊戲、超高清(UHD)影片服務，視頻超具現實感。



費用方面，SK電訊表示，5G服務價位最低的是8GB流量、月費5.5萬韓圜(約380港元)，最貴是300GB流量，月費12.5萬韓圜(約863港元)。

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