新盤UPDATES：多個項目申請預售趕登場

市區新盤推售氣氛保持熱鬧，發展商乘收票反應踴躍之勢，積極提價加推單位應市。同時，不少項目亦相繼申請預售文件，部署盡快推出市場。



●家壹再加推22伙 入場費442.5萬起

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，長沙灣家壹周四(4日)再度加推22伙的價單，折實平均呎價22,107元，最低售價由約442.5萬元起。是次部分單位再加價約2%。



項目同時落實下周二(9日)傍晚開售100伙，價單市值逾6.24億元，樓盤至今已錄約400張入票登記，下周一(8日)中午截止接受認購，對銷情具信心。



●維峯‧浚匯開售：首批推出72伙 傳約40伙獲認購

恒基地產(00012)旗下北角維峯‧浚匯，今日(4日)開售72伙，市場消息透露，截至晚上8時半，約40伙已獲買家認購，而是次推出的19個面積270方呎的B單位，已全數獲買家揀選。其中有一組大手買家斥逾1,300萬元，購入兩個一房戶。



早前，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，項目首批能即晚沽清，並以一房戶較受歡迎。該盤以用家為主，佔約7成，而且與部分與居屋客源重疊。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，維峯‧浚匯開售72伙，該行有80%買家表示會出席，80%來自港島區，70%為八、九十後年輕人。



資料顯示，該批單位包括12伙開放式戶及60伙一房戶，折實售價由逾498.01萬至747.3萬元，折實呎價介乎23,752至29,212元，折實平均呎價26,023元。項目周三(3日)下午截止接受認購登記，共錄超過400張入票，超額認購逾4.5倍。



●4盤上月入紙申請預售 共涉205伙

發展商積極部署推盤。地政總署公布，上月共有2個新盤獲批預售樓花同意書，共涉727伙，當中包括何文田常盛街17號項目，提供401伙，預計落成日期為2021年2月28日。



同期亦接獲4個樓盤入紙申請預售，共有205伙，當中新鴻基地產(00016)東半山司徒拔道項目2期設有19伙、沙田九肚麗坪路38號提供104伙、市區重建局的長沙灣海壇街205-211A號有76伙、大嶼山長沙項目只有6伙。截至上月底，共有22個住宅物業待批預售文件，合共提供10,232伙，按月減少約4.8%。



●維港頌高層戶逾六千萬沽

據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下北角維港頌，剛售出8座31樓A室，實用面積1,322方呎，成交價6,009.2萬元，呎價45,455元。

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