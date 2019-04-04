致富智庫：成功人士放假做呢啲...

中港股市周五(5日)休市，散戶及打工仔們本周可提早一天休息！趁住3日假期，各位在養精蓄銳同時，不妨抽少少時間為下周部署，提升開工後的工作效率。有外媒向數百名人士進行訪問，發現成功人士在放假時會做以下6件事，不妨參考。



【1、補眠】

一個人沒有充足的睡眠，往往很難有好表現。外媒調查指，普遍受訪者平均每晚睡眠時間約7.5小時。蘋果公司舵手庫克、微軟創辦人蓋茨、社交網站Twitter行政總裁多爾西及亞馬遜行政總裁貝索斯皆表示，他們每天需要睡夠7小時才足夠。



【2、陪伴摯愛】

家人之間的關係密不可分，平日工作忙碌，閒時更應該珍惜與家人和朋友共處的時光。如果有一些工作需要在周末完成，可考慮在周六早上處理它，以免浪費一整日假期。



【3、制定計劃】

成功的人都會預先制未來的計劃，例如於周日用10分鐘看看日曆並且做記錄，為迎接新一周做好準備。多爾西曾在其文章分享成功秘訣，寫道：「若然利用了周六去行山，周日就應用來思考，為其餘時間做準備。」



【4、不忘放鬆】

成功人士除了會制定計劃，避免浪費時間外，他們亦甚懂得放鬆之道，而周末就是最理想的時間。有些人會選擇悠閒地吃個豐富早餐、看書、冥想或者做運動。英國維珍集團創辦人布蘭森曾向媒體透露，他最愛在周六參與派對，周日則會進行體育活動。



【5、處理家務】

家務對於一個家庭來說很重要，蓋茨及貝索斯亦曾稱熱愛洗碗。不過，成功人士不會讓家務霸佔去所有時間，否則，便無法騰出其他時間放鬆或進行反思。所以，平日就要花時間去處理部分家務，可能是每日睡前的15分鐘，及至周末則安排一、兩小時去完成一些需要更多時間的項目。



【6、自我反思】

學習用獨處的時間去思考事情有助身心，更有助你實現目標。成功人士利用周末來思考重要和令他困擾的事情，想出好的解決方法，想想事業的方向。



哈佛大學有一項研究發現，每日花15分鐘來反醒當日學到甚麼東西的人，比那些沒有的表現好23%。另有其他研究發現，自我反思更能讓你更快樂、更富有及更添能量。

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