夜市UPDATES：道指飆140點　Tesla曾冧11%　夜期越3萬關

美股平開後上揚，道指最多飆140點，目前報26,340點，升121點或0.47%；標指報2,879點，升5點或0.2%；納指報7,912點，升16點或0.21%。港股期指夜市報30,076點，升73點，高水140點。



波音公司股價升2%；陶氏化學升4%，兩股領漲道指。



投資機構Guggenheim Partners上調Facebook評級至買入，股價目前升逾2%。蘋果公司將印度iPhone XR價格大幅下調22%，靠穩升0.4%。



美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年首季新車付運量遠遜預期，消息拖累Tesla股價周四早段最多插11%。



美新申領失業救濟跌至20.2萬人，創49年新低，但市場最關注的是周五的3月非農就業數據。美國公布的2月非農就業人數僅增加2萬，市場平均預期3月非農就業人數將增加17.9萬。



德國經濟數據遲續惡化，該國2月份製造業訂單按月下降4.2%。歐股個別發展，英股跌0.29%；德股升0.3%；法股跌0.12%。



【21:30】美股高位缺乏明顯方向，道指周四早段報26,236點，微升18點，納指升2點至7,898點。



摩根大通策略員Marko Kolanovic不排除標指年底前升上3,000點水平，即較周三收市有4.4%上升空間，原因包括中美達成貿易協議，以及英國脫歐最終結果或不太差。他相信，假如美股業績不是一場完全災難，股市有機會向上，可能於5月或6月提早達到該目標。此外，他亦提到，美股迄今升勢主要靠沽空平倉及持續股份回購推動，而對沖基金的股票淨持倉處於紀錄低位，一旦重新入市將帶動美股上升。



美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年首季新車付運量，由去年第4季的90,966輛，急跌31%至63,000輛，遠遜預期的73,500輛。Tesla又警告，付運量下跌及價格調整將對首季盈利構成負面影響，消息拖累Tesla股價周四早段插10.24%，報261.92美元。



繼召車app公司Lyft上市後，另一矚目新股、電子交易平台Tradeweb Markets周四首日掛牌。是次招股，Tradeweb發售4,000萬股，以每股27美元訂價，高出招股價範圍24至26美元，集資略高於10億美元，估值約60億美元。

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