華爾街重量級評論：社會主義缺點多　要準備經濟變差

外國傳媒報道，華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)向股東發表年度信件，內容主要涉及抨擊社會主義、捍衛股票回購，以及談論未來一些潛在危險。由於該年度信件的重要程度僅次於「股神」巴菲特，被視為業界第二封必看的信，故廣受媒體重視。



他說：「當政府控制企業及經濟資產(企業、貸款等)，日子久了只會更被視為政治利益，導致公司及市場不夠效率、巨大的偏好主義，以及貪腐問題。因此，社會主義不能避免會造成滯脹(即通脹高於經濟增長)、貪污，更壞的官僚主義，政府持續插手經濟及人民個人生活，以鞏固權力，無疑是個災難。當然，我並不提倡一個無規矩、無污點的自由資本主義，但我們不應忘記真正的自由及資本主義，某程度上是無情地聯繫在一起。」



與此同時，作為全美國擁有最多資產銀行的舵手，亦警告要為經濟放緩作準備，但不預期會衰退。他說：「目前相對健康的美國經濟將在2020及2021年面對較大變化。當看着全球所有的事，不能否認出現壞結果的機會正在上升，必須要有嚴厲監管，以防止另一場危機爆發，尤其是非銀行機構放貸、按揭改革，以及流動性水平。」



他又為企業回購股份護航，指回購是資金配置的重要一環。他稱，雖然很多投資者要認為，企業要有長期策略及政策，為長遠發展投放資源，惟他們亦很關心所投資的基金每年表現如何，令企業不得不關注短期股價表現。

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