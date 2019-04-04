脫歐累街坊！標普料英國每季經濟損失達680億元

外媒報道，根據國際評級機構標準普爾的最新估算，自2016年6月英國脫歐公投以來，該國每個季度的經濟損失達66億英鎊(約680億港元)。



標普高級經濟學家Boris Glass發表的報告稱，如果英國沒有在公投中決定退出歐盟，那麼到2018年底止的國內生產總值(GDP)會增加約3%。



他補充指，這段時間內平均每季GDP增長為0.43%；若沒有脫歐，則有望達至0.7%。



他又解釋，做成經濟損失的最大原因，是由於英鎊在公投後立即下挫了18%，導致進口貨物成本上升。這情況更進一步引發了通脹，令當地家庭支出受壓，打擊經濟。



較早前，華爾街大行高盛亦有對英國脫歐導致的損失進行評估。該行推算，該國的經濟損失約為每周6億英鎊，大約相當於每季度78億英鎊，高於標普的估計。

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