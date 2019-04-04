檈價UPDATES︰馬鞍山交投熾熱　新港城減2萬獲承接

樓市氣氛轉旺，馬鞍山區近日交投續增，部分單位只輕微減價即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈1B座中層B室一房戶，實用面積358方呎，座向東南，單位原叫租1.95萬元，其後減租1,500元，以1.8萬元租出，實用呎租約50.3元。



●北角柏蔚山2座中層D室，實用面積約808方呎，為三房包括套房及連工人套房間隔，近期以4.2萬元租出，實用呎租約52元。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨3期吉利徑6號極高層A室，實用面積663方呎，以三房設計，望內園景，獲買家以830萬元購入，實用呎價12,519元。原業主於2010年2月以384萬元入市，持貨9年多帳面獲利446萬元。



●西南九龍浪澄灣6座高層C室，向東南望開揚景，兩房間隔，實用面積約546方呎。單位以1,150萬元放盤兩星期，即獲區內買家議價至約1,110萬元購入，實用呎價約20,330元。



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新界區



●馬鞍山新港城H座低層08室三房戶，實用面積519方呎，座向東南望山景。單位原開價870萬元，放盤1個月，輕微減價2萬元，即以868萬元沽出，實用呎價16,724元。原業主於2013年7月購入上址，當時作價510萬元，持貨至今帳面獲利358萬元。



●天水圍居屋天頌苑F座高層2室，實用面積650方呎，以三房設計，獲綠表人士於未補價第二市場以450萬元購入，實用呎價為6,923元。買家鍾情單位客廳及房間均座向西南擁開揚景，加上屋苑交通便利，故決定入市。



●粉嶺帝庭軒5座中層F室，實用面積約469方呎，以兩房間隔，享開揚池景。業主於年初開價700萬元放售，由於近日市況轉旺，原有意反價沽貨，最終見客人極有誠意，故在零議下成交，實用呎價約14,925元。



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