美周五非農數據全球關注　前瞻指標預告恐續弱

外國傳媒報道，美國將於周五(4月5日)公布3月非農就業數據，由於2月數字奇差，市場尤其關注3月能否扭轉頹勢，否則會預示經濟放緩加速。



就在此數據公布前，周三(4月3日)俗稱「小非農」的私人企業ADP就業職位已遜市場預期，目前再有數據顯示，今年首季企業裁員創10年新高。



知名人力資源機構Challenger, Gary & Christmas發表最新報告顯示，今年首季企業總共裁減了190,410個職位，按季大增10.3%，按年則勁升35.6%，為2009年第1季以來最差。



事實上，今年1月非農就業職位大增31.1萬個後，2月僅增2萬個，目前市場預期周五公布的3月非農就業職位會增加17.5萬個。不過，周三率先公布的ADP職位僅增12.9萬個，為18個月以來最少。

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