Apple員工公幹　坐商務客位每年豪花11億！

蘋果公司(Apple Inc.)作為市值曾逾萬億美元嘅科技公司，難怪請員工去公幹嘅使費都特別闊綽。從Apple幫襯開嘅航空公司資料睇到，Apple員工每年乘搭商務客位公幹就用咗1.5億美元(約11.7億港元)，遠多於全球其他科企，例如Facebook嘅每年3,400萬美元、思科系統和甲骨文嘅1,200萬到1,700萬美元。



正因為Apple係嗰家航空公司嘅最大笿戶，佢哋自然擁有特權，好似航空公司每日都會預留由三藩市飛去上海嘅50個商務客位畀Apple員工，按照現時票價，由美國飛去上海商務客位來回票價最平都要逾2.8萬港元，難怪淨係計呢條航線，Apple就要使成3,500萬美元(約2.73億港元)。



至於Apple員工每年公幹嘅十大熱門城市，依次序為上海、香港、台北、倫敦、仁川、新加坡、慕尼黑、東京、北京同埋特拉維夫。



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