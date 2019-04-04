英特爾開發晶片遇阻　5G版iPhone有排都未出到？

外國媒體報道，iPhone零部件供應商英特爾一直未能如期開發出XMM 8160 5G通訊晶片，這可能影響到在2020年發布的5G iPhone。



一位知情人士稱，英特爾原本是2020年iPhone中5G通訊晶片的唯一供應商，按計劃英特爾需要在今年夏初之前向蘋果公司交付樣件，然後在2020年初交付最終的設計。



然而目前，蘋果公司已經對英特爾按時提供這款5G通訊晶片失去了信心。



據報，蘋果公司最近與三星和聯發科就供應通訊晶片事宜進行了談判。雖然三星有意出售其5G通訊晶片用於非三星手機，但知情人士稱，三星和聯發科都不太可能在2020年為5G iPhone提供通訊晶片。



事實上，對於來自蘋果公司的業務，英特爾內部一直有不同的看法，因為蘋果公司是一家高標準、嚴要求的客戶，蘋果公司還要求獲得英特爾優先對待，但這迫降低了高利潤晶片訂單的優先級，例如數據中心服務器晶片。

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