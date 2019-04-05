東方日報B1：二手樓價癲足8周　兩年最長升浪

樓市持續升溫，地產代理一項二手樓價指數連升8周，創近兩年以來最長升浪，期內累積上漲5.62%，目前呎價低於1萬元的大型屋苑已全部消失。在全城搶盤下，茶果嶺麗港城兩房戶在短短約5個月做價急漲逾150萬元，東涌區亦有70歲長者決定轉租為買。



反映主要大型屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報179.5點，按周上升1.18%，但與去年8月高峰時188.64點相比，仍相差約4.8%。至於對上最長升浪為2017年1至6月，當時連升19周。若連同大型屋苑及中小型單位，三大整體指數齊升8周，亦為近2年首見。



至於分區方面，四區樓價指數本周同時向上，港島上升最多1.74%至188.2點，其次的新界東則漲1.44%，報191.15點。雖然九龍及新界西按周只錄0.6%及0.52%升幅，但已分別連續上升7及6個星期，累漲達6.46%及6.15%。



該指數128個成分屋苑中，深井麗都花園上周實用調整呎價為9,937元，屬於當時唯一低於1萬元的屋苑，但目前已升至10,048元。而細價樓繼續跑贏大市，沙田第一城呎價於過去8周累積上漲24.4%至17,423元，表現突出。



隨着盤源短缺，樓價升勢更急。市場消息透露，麗港城7座中層F室，實用面積517方呎，以約815萬元易手，呎價約15,764元。據悉，同座一個高層F室去年底賣約660萬元，即使不計樓層差距，現已賣貴逾20%。而該盤另一個33座同面積高層戶，近日以828萬元售出，亦逐步追貼去年高峰。



而近日多個屋苑錄破頂價個案。美聯林志堅指出，將軍澳天晉IIIB第1B座高層戶，曾於去年售出，但其後遭買家撻訂，剛以2,028萬元成功重售，為屋苑新指標，以實用面積945方呎計，呎價21,460元。另方面，紅磡海逸豪園25座高層戶，實用面積1,100方呎，市傳日前售3,200萬元，呎價2.9萬元屬理想價。



事實上，部分租客對樓市有信心，不惜轉投買賣市場。中原曾顯業指出，東涌昇薈9座高層D室連約兩房單位，有長者在區內租住物業一段時間，近期見市況明朗化，決定買樓安享晚年，在無睇樓下以875萬元購入，以實用面積671方呎計，呎價13,040元。原業主於2006年以624萬元購入上址，期內升值約40%。



業界人士亦普遍看好短期後市。資深投資者伍冠流表示，近期利好樓市的因素湧現，例如美國今年不加息，私樓供應減少，購買力持續釋放，新盤銷情理想等。他預期，在龐大需求推動下，二手樓價很有可能打破去年高位。



紀惠集團行政總裁湯文亮則認為，4月份樓價指數會繼續上升，但不會超越去年高峰，直至5、6月期間升勢會轉趨平穩。而下半年在新供應充足情況下，會向下調整，但跌幅不會太大，情況一如去年。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/