「分身家」終有決定！貝索斯保住亞馬遜控制權

全球首富、全球電商「一哥」亞馬遜(Amazon)行政總裁貝索斯於1月9日公開宣布與妻子麥肯齊離婚，兩人終於決定了如何「分身家」。根據兩人的離婚協議，貝索斯將失去25%在亞馬遜的持股，但可維持對亞馬遜的股票控制權；而麥肯齊將躍身成為全球第四大女富豪，身家達到360億美元。



逾千億美元的離婚個案塵埃落定，亞馬遜股價周四表現大致平穩，報1,818.41美元，微跌0.13%。



麥肯齊周四發表聲明指，貝索斯將得到兩人共同的全部華盛頓郵報和商業太空公司Blue Origin的持股，以及75%的亞馬遜持股。



根據美國證交會(SEC)文件披露，離婚令預計在90天內發出。兩人在亞馬遜股票持倉中，麥肯齊將分得4分之1；貝索斯則獲得其中的4分之1。貝索斯將保留夫婦二人所有亞馬遜持股的唯一投票權，包括她名下的亞馬遜股份，除非她將股份在公開市場出售或者捐贈給其他機構。



雖然讓出了控制權，但麥肯齊的持股將佔亞馬遜總流通股的4%，價值約360億美元，令她躍身成為全球排名第四的女富豪，而且成為僅次於貝索斯和基金公司領航(Vanguard)的亞馬遜第三大股東。

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