Tesla首季交車量急跌　股價曾重挫近11%

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年首季新車付運量，由去年第4季的90,966輛，急跌31%至63,000輛，遠遜預期的73,500輛。Tesla又警告，付運量下跌及價格調整將對首季盈利構成負面影響。



受消息拖累，Tesla股價周四最多曾下瀉10.7%，全日收報267.78美元，跌8.23%。



Equity Research董事總經理Daniel Ives通過電郵回應外媒時指，市場早已預料到特斯拉會經歷一個「猶如世界末日」的季度。他續說，該公司的新車付運數據明顯回軟，但旗下電動車Model 3的付運量總算好過市場預期。



另一方面，投資者亦關注紐約聯邦法官於周四聽取美國證交會(SEC)就Tesla行政總裁馬斯克有關違反和解的指控所作出的口頭辯論。



紐約聯邦法官表示，將給予馬斯克和美國證交會兩周的時間，去進行庭外和解，否則聯邦法官將自行作出判決。有份出席的馬斯克隨後表示，對聯邦法官的決定感到高興。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

