美股收市：道指漲166點　標指連升6日

美國股市周四個別發展，其中，標指錄得連續6日升勢，為逾一年以來首次。道指收報26,384點，升166點或0.64%；標指收報2,879點，升5點或0.21%；納指收報7,891點，跌3點或0.05%。



個股方面，投資機構Guggenheim Partners上調Facebook評級至買入，股價全日升1.43%。蘋果公司將印度iPhone XR價格大幅下調22%，股價靠穩升0.17%。



美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年首季新車付運量遠遜預期，消息拖累Tesla股價全日大跌8.23%，收報267.78美元。



數據方面，美國新申領失業救濟跌至20.2萬人，創49年新低，但市場最關注的是周五的3月非農就業數據。美國公布的2月非農就業人數僅增加2萬，市場平均預期3月非農就業人數將增加17.9萬。



展望後市，摩根大通策略員Marko Kolanovic指，不排除標指年底前升上3,000點水平，即較周三收市有4.4%上升空間，原因包括中美達成貿易協議，以及英國脫歐最終結果或不太差。



他並相信，假如美股業績不是一場完全災難，股市有機會向上，可能於5月或6月提早達到該目標。



此外，Kolanovic提到，美股迄今升勢主要靠沽空平倉及持續股份回購推動，而對沖基金的股票淨持倉處於紀錄低位，一旦重新入市將帶動美股上升。

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