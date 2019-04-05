【續爆上】呎價低於1萬元大型屋苑全數消失！

樓市持續升溫，反映主要大型屋苑樓價走勢的中原城市領先指數連升8周，創近兩年以來最長升浪，期內更累升半成；而更令人「驚嚇」的是該指數的128個成分屋苑中，連上周唯一實用調整呎價仍低於1萬元的深井麗都花園，亦由9,937元升至10,048元。換言之，該指數成份屋苑呎價全部都達到「5位數」。(本文附表)



隨着盤源短缺，樓價升勢更急。市場消息透露，麗港城7座中層F室，實用面積517方呎，以約815萬元易手，呎價約15,764元。據了解，同座一個高層F室去年底成交價約660萬元，即使不計樓層差距，現時已賣貴逾150萬元。而該盤另一個33座同面積高層戶，近日以828萬元售出，亦逐步追貼去年高峰。



另方面，近日多個屋苑錄破頂價個案。美聯林志堅指出，將軍澳天晉IIIB第1B座高層戶，曾去年售出，但其後遭買家撻訂，剛以2,028萬元成功重售，為屋苑新指標，以實用面積945方呎計，呎價21,460元。另方面，紅磡海逸豪園25座高層戶，實用面積1,100方呎，市傳日前亦售3,200萬元，呎價2.9萬元屬理想價。



事實上，部分租客對樓市有信心，不惜轉投買賣市場。中原曾顯業表示，東涌昇薈9座高層D室連約戶，實用面積671方呎，以兩房間隔。有年屆70歲長者在區內租住物業一段時間，近期見市況明朗化，決定買樓安享晚年，在無睇樓下以875萬元入市，呎價13,040元。原業主於2006年以624萬元購入上址，期內升值約40%。



地產界亦普遍看好短期後市。資深投資者伍冠流稱，近期利好樓市因素湧現，如美國今年不加息，私樓供應減少，購買力持續釋放，新盤銷情理想等。他預期，在龐大需求推動下，二手樓價很有可能打破去年高位。



紀惠集團行政總裁湯文亮則認為，4月份樓價指數會繼續上升，但不會超越去年高峰，直至5、6月期間升勢會轉趨平穩。而下半年在新供應充足情況下，會向下調整，但跌幅不會太大，情況一如去年。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm