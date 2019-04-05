美匯升上97.3　市場警惕今晚美國非農數據「爆冷」

今晚(周五)香港時間20:30，美國將公布3月非農就業報告，此為本周最磅的經濟指標。經濟學家預計3月美國非農就業人數增加18萬，從2月份2萬人的低迷增幅中反彈。



此外，3月份，美國失業率料將繼續維持在3.8%；平均每小時工資月率料增長0.3%，2月為增長0.4%；平均每小時工資年率料增長3.4%，持平2月。



分析師最新指出，基於周三出爐的美國3月ADP(小非農)就業人口增幅創下2017年9月以來最低，這對於今晚的非農數據而言不是好兆頭。若非農數據真的遜於預期，美元可能遭受打擊，推動金價反彈。



亞洲市早間，美匯指數一度升上97.3水平，最新報97.28。金價則由1,294美元回至1,290元水平。



法國農業信貸銀行美國利率策略主管Alex Li表示，如果非農就業人數低於預期，可能說明經濟增長正在失去一些動力。這可能重燃對經濟衰退的擔憂，美國10年期國債孳息率或將回到3月低點附近。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm