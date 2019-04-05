一度是「鷹」　Herman Cain獲提名出任聯儲局理事

外電報道，美國總統特朗普表示，Herman Cain正在接受作為聯儲局理事候選人的相關調查。



Cain曾任披薩公司Godfather’s Pizza CEO；及曾在1992至1996年歷任堪薩斯城聯儲銀行董事、副主席和主席。他在2017年12月為高利率辯護，這一「鷹派」立場與特朗普一直對聯儲局的批評態度形成鮮明對比。他並曾在競選2012年美國共和黨總統候選人提名時主張美國恢復金本位。



早前另一獲特朗普提名出任聯儲局理事的美國傳統基金會訪問學者Stephen Moore在接受訪問時表示，聯儲局應立即減息半厘。



如果對Cain和Moore的提名獲批准，意味特朗普把兩個「忠誠」的政治伙伴放入了一直與他意見分歧的聯儲局。但的提名必須得到參議院的確認。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





