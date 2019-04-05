【專家樓評】黃詠欣：白表、綠表客申請按揭　借盡最着數

筆者早前已提及白表和綠表按揭注意事項，但近期發現白表和綠表的買家表示已有足夠資金能夠全數繳付樓價，故不考慮敍做按揭。



其實居屋與私樓按揭是有所分別的，若然在新購入居屋時不敍做按揭的話，將來計劃將現契居屋到銀行申請按揭「套現」是不容易的。



屆時要先向房署取得同意書才可以向銀行申請按揭，一般獲房署接納的原因為急需籌集醫藥費，殮葬費、因離婚或分居而致需向配偶付還樓價、支付贍養費或孩子出國讀書等原因。



其他原因則需根據情況考慮，據經驗所得批出機會是甚微，而且申請時間比一般按揭申請長，部分個案可能要幾個月先獲得房委會批准，曾經亦有個案交足資料也不獲批，就算房署發出同意書，銀行方面亦會視乎個別狀況作出審批。



故此，筆者認為買家應盡量借盡按揭成數，因現時按息甚低，再加上銀行會送「高息存款戶口」，若果準買家有足夠資金，可存放於此戶口賺取高息以對沖利息開支，亦可以增加資金流動性以備日後不時之需。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



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