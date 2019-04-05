樓價UPDATES：長情業主出貨　30年升值逾10倍

二手樓市持續升溫，吸引長情業主出貨套現，錄可觀利潤。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●薄扶林貝沙灣4期9座高層C室，實用面積約1,105方呎，三房間隔，日前以2,980萬港元易手，實用呎價約26,968元。原業主持貨至今約13年轉手，帳面勁賺約1,798萬元。



●鰂魚涌南豐新邨9座中層E室，實用面積516方呎，三房間隔，以870萬元易手，實用呎價16,860元。原業主持貨11年沽出，帳面獲利620萬元，升值近2.5倍。



●跑馬地旭逸閣中層A室，實用面積約308方呎，一房間隔，開價830萬元，減價30萬元以800萬元易手，實用呎價約25,974元。單位8年升值約45%。



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九龍區

●將軍澳居屋康盛花園4座中層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，開價560萬元，最後減至535萬元售出，實用呎價約10,808元。原業主持貨約8年轉手，漲價約1.7倍。



●將軍澳都會駅2期城中駅6座高層A室，實用面積594方呎，三房間隔，以1,000萬元成交，實用呎價16,835元。原業主持貨近11年沽貨，帳面獲利600萬元。



●紅磡半島豪庭2座中層E室，實用面積約377方呎，開放式間隔，開價750萬元，僅減價2萬元，以748萬元易手，實用呎價約19,841元。單位8年升幅約92%。



●長沙灣一號西九龍2座高層D室，實用面積約963方呎，四房間隔，以1,595萬元易手，實用呎價約16,563元。原業主持貨約6年轉手，漲價約33%。



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新界區

●屯門彩華花園B座低層1室，實用面積420方呎，兩房間隔，以470萬元沽出，實用呎價11,190元。原業主於1989年買入單位，現轉手帳面獲利約428萬元，單位30年間升值逾10倍。



●東涌藍天海岸影岸‧紅A座高層D室，實用面積約777方呎，三房間隔，以1,000萬元放售，及後減至970萬元沽出，實用呎價約12,484元。單位10年間漲價逾1.7倍。



●天水圍居屋天盛苑N座低層6室，實用面積650方呎，三房連主人套房間隔，新近於第二市場價472萬元易手，實用呎價7,262元。原業主持貨9年轉手，帳面賺350萬元，升值約2.9倍。



●荃灣朗逸峰2期18座低層C室，實用面積約973方呎，三房連主人套房間隔，以1,125萬元易手，實用呎價約11,562元。原業主持貨至今約4年轉手，帳面獲利約147萬元。



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