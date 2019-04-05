全球經貿戰：特朗普透露中美談判仍需6周時間

外國傳媒報道，中國和美國都表示，旨在結束貿易戰的談判取得進展。中國領導人呼籲及早完成談判，美國總統特朗普則談論了「具有紀念意義的」協議前景，惟他表示，距離達成任何貿易協議可能還有幾周時間。



在通過副總理劉鶴轉達給特朗普的口信中，中方呼籲及早完成中美經貿協議文本談判，並表示中美關係健康平穩發展，尤其需要發揮戰略領導能力。中國官媒周五(4月5日)指出，本周在華盛頓參加談判的劉鶴表示，雙方在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。



特朗普則對記者說：「我們還有很長的路要走，正在轉彎。」他沒有宣布中美峰會，說：「如果我們達成協議，那麼我們將舉行峰會，目前可能需要四周時間來制定協議框架，並且還需要額外兩周時間才能將詳細信息寫入紙面。」



一位不願透露姓名的政府官員表示， 談判將於周五(5日)繼續在華盛頓進行。這位官員說，此後沒有進一步談判的時間表。



特朗普表示，剩下的阻塞點是知識產權保護、關稅，以及協議執行。此前據消息人士透露，為終結持續近一年的貿易戰而起草的貿易協議草案，美方要求北京到2025年兌現大宗商品購買承諾，允許美國公司在中國設立全資企業。這是具有約束力的承諾，若不能兌現則可引發美國報復。因會談內容並未公開，消息人士不願具名。



消息人士表示，中國還提出其他一些到2029年實現的無約束力承諾，這些承諾不與潛在的美國報復掛鈎，但未予詳細說明。



美國貿易代表萊特希澤周四則說，協議中仍有重大問題需要解決。白宮貿易顧問納瓦羅則表示，馬拉松的最後一哩實際上是最長和最難的。

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