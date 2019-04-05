道期升47點　歐股早段靠穩

中美貿易談判接近達成協議，美股道指期貨最新升47點，歐股三大指數早段亦靠穩，英國富時100指數升0.22%，報7,418點；德國DAX指數微升2點，報11,990點；法國CAC指數升0.19%，報5,474點。



最新數據方面，德國2月工業產出按年下跌0.4%，惟表現仍好過預期。市場目前等待香港時間周五晚上8時30分，美國公布的3月非農就業數據。



早前包括淡水河谷等鐵礦企業紛紛預告，今年鐵礦石供應會減少，使鐵礦石價格持漲上揚。受消息帶動，歐洲鋼鐵股表現續向好，Arcelor Mittal升逾2%；Thyssenkrupp亦升逾1%。



個股方面，早前捲入洗錢醜聞的瑞典銀行(Swedbank)，該行行長Lars Idermark宣布離職，拖累股價挫1.26%。

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