內地滯銷？中國版HomePod開賣2個半月即減價

內媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)即日下調智能揚聲器HomePod內地官方售價至2,299元人民幣(下同)，較首發價便宜500元。另外，內地電商平台更與指定銀行信用卡合作，提供24個月免息分期。



不過，中國版HomePod於今年1月18日才正式發售，定價為2,799元，即產品開售僅兩個半月就要減價促銷。



HomePod是蘋果公司旗下一款突破性智能揚聲器，它能根據自身所處空間進行自動調節，無論擺放在哪個角落，都能為用戶帶來Hi-Fi般的高傳真音效。可惜，開售價格較市面同類產品高昂，故推出至今銷情一般。



分析指，尤其在內地市場，一眾內地品牌售價便宜，功能相若。假如HomePod不減價，很難有競爭力。

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