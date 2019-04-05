金磚之父：聯儲或再轉軚　美股十年牛市快完結

外國傳媒報道，2001年首次提出「金磚四國」一詞而被譽為「金磚之父」、高盛資產管理前主席奧尼爾(Jim O'Neill)警告，美國股市顯然不便宜，而且對任何壞消息將顯得十分敏感。



他認為，美國每周新申領失業救濟人數跌至1969年以來最低，意味着聯儲局是有機會快速轉變目前的「鴿派」立場。一旦聯儲局再次將論調變為收緊貨幣政策，股市及債市均會感到失望。



他表示，如果聯儲局在今年底再轉軚「放鷹」，將不會感到驚訝，持續10年的股市牛市可能會完結。其實，已看到牛市近終結的迹象，例如在過去6個月的市場波動程度，顯然與過去10年十分不同。



對於目前市場所謂的利好因素，例如中美貿易談判，他稱，85%已在股市反映，若要再大升，該協議必須是「重大協議」。

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