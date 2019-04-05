LG預告首季經營溢利跌近兩成　手機業務錄虧損

韓國電子企業LG公布今年首季業績的初步數據，期內經營溢利下跌19%；主要是受到手機業務虧損及電視業務激烈競爭影響。



作為僅次於三星的全球第二大電視機製造商，LG預期今年首3個月的經營溢利為8,996億韓圜，而去年同期為1.1萬億韓圜。惟這項數據仍好過市場預期。BNK Securities分析師Park Sung-soon指出，三星最近已下調了電視的售價，以應對來自中國電視廠商的競爭。



不過，有分析師仍不太看好LG的手機業務。據市場研究公司Counterpoint Research的報告，LG去年的出貨量僅佔全球智能手機市場份額的3%。



據悉，LG將在4月底公布正式的季度業績，進一步披露更多業務細節。

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