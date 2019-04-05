【深度解構】華爾街警告！全球革命難免　皆因...

外國傳媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、回報跑贏索羅斯而號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)相信，美國的資本主義存在瑕疵，已在教育、社會流動、資產，以及收入等方面，造成了具破壞性及的不斷擴大的差距，最終恐會造成另一場革命。



他指出，有統計數據顯示，美國最基層的60%人賺到的錢進一步被首40%人拋離。換言之，美國不但貧富懸殊擴大，而且窮人變得更多。舉例來說，社會上層群組擁有的財富是其餘人口的10倍以上，自1980年以來已累升6倍。相比之下，窮人的健康整體向下，美國收入最少的男性平均較其他人短命10年。



他指出，財富不均將令衝突增加，強化了民粹主義，這通常會演變為革命或其他類似的行動。數據已說明一切：



●大多數美國人的工資在這數十年是呆滯，一些成功進身為中產的人，所賺到的錢也低於其父母一輩；整體最有錢和最窮的人之間收入差距不斷擴大。

●財富愈來愈能決定孩子可接受到的教育質素，窮人根本就是教育體系的失敗者，情況相當於另類的「虐待兒童」。

●收入少的美國人健康更差，並且早死，這將對經濟帶來直接影響。

●這樣的結果是：要麼邪惡的富人向窮人做壞事；要麼懶惰的窮人和官僚造成低效率，這都是目前美國的資本主義所造成的。



至於怎樣解決？他建議，社會的精英頂尖階層應做好領袖角色；將處於貧富懸殊問題列為國家緊急工作；重新設計兩黨組成的經濟系統；更多的問責；制定社會最低的醫療及教育標準；向富人徵收多的稅；貨幣及財政刺激政策要有更緊密的合作。



【那麼，社會主義好嗎？】

既然資本主義被達利奧形容得那麼差，社會主義又如何？剛巧華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)近日向股東發表年度信件中，內容就涉及抨擊社會主義。



他說：「當政府控制企業及經濟資產(企業、貸款等)，日子久了只會更被視為政治利益，導致公司及市場不夠效率、巨大的偏好主義，以及貪腐問題。因此，社會主義不能避免會造成滯脹(即通脹高於經濟增長)、貪污，更壞的官僚主義，政府持續插手經濟及人民個人生活，以鞏固權力，無疑是個災難。當然，我並不提倡一個無規矩、無污點的自由資本主義，但我們不應忘記真正的自由及資本主義，某程度上是無情地聯繫在一起。」



【「全球化」沒落】

事實上，美國史丹佛大學博士(研究蘇聯問題)、1998年建立了分析世界政治風險的調查公司歐亞集團創辦人Ian Bremmer早已警告，「全球化」沒落！呼籲大眾要反思二次世界大戰後的美國是怎樣崛起呢？究竟「全球化」是怎樣形成呢？



有聽過「美國夢」嗎？何謂「美國夢」？它是在「全球主義」之中，是一種普遍相互信賴、依靠、國際交流，為窮人提供繁榮道路的「夢」。全球主義是每個人都可以贏出的比賽，透過擁抱資本主義，降低了國家的城牆、提升了招聘、建設、擴張，使相信他們的人會得到公正的待遇，人人都被全球化所吸引。為何「美國夢」行得通？它使數億人從貧困中解脫出來、白手興家。



●為何全球化漸漸沒落？

那麼，又為甚麼有一天，它不再適合每個人？事情要在1999年說起...



回顧在1999年，世界貿易組織(WTO)會議上發生騷亂，開始時是一場和平、組織良好的親勞工抗議活動，之後演變成為反對企業、反核的街頭示威，再形成了躲避橡皮子彈和警察的奔跑戰鬥。然而，全球化主義者沒有多加關注。回想起來，這是警告。



(註：以香港為例，或許不少港人也想起，2005年12月香港主辦世界貿易組織第6次部長級會議，引來世界各國反對世貿和反全球化運動示威者齊集，最終於12月17日演變為騷亂。)



到了2008年，美國次按風暴引發了大型銀行倒閉，由於全球投資相連，導致了大規模金融海嘯，接下來是佔領華爾街運動，銀行家提心吊膽。當年在達沃斯舉行的世界經濟論壇中，沒有專家知道全球經濟會有多糟糕，或者接下來會發生甚麼。隨後聯儲局「出手」，加上中國大規模救市，成為了全球經濟引擎，使世界精英回歸業務，華爾街的佔領者回家，全球主義得以喘息。



不過，事情並未終結。先是阿拉伯世界在2010年起陸續發動革命，引起了全球注意及難民危機，直到2016年，英國投票決定離開歐盟，令反全球主義無可避免地顯露出來，接下來就是特朗普當選總統，近期法國又出現「黃背心」事件。



時至今天，「全球化」已演變成為反映着不平等。雖然人們一直都知道世界是不公平，但大多數精英都認為，全球化是解決問題的辦法，而不是問題。可惜的是，這類精英的言論只會讓更多的人感到沮喪。



現時的事實是，人們很生氣！人民不再相信辛勤工作和教育是足夠的，因他們看不到出路，覺得自己被騙了。Bremmer透露，他的兄弟投了特朗普一票，反映全球的憤怒已變得愈來愈明顯。



除了Bremmer，英國金融局前主席、現任美國智庫新經濟思維研究所理事長Lord Adair Turner亦警告資本主義已沒落！它不能為人們帶來更高的生活水平。Lord Turner來頭不小，除了金融事務，亦曾經領導過英國工業聯合會。



他說：「每個人都知道資本主義不是平均主義，但廣泛的承諾是，你們相信一個不斷上漲的潮汐，會令所有船隻都水漲船高，每個人的感覺都好一些，但這10年時間過去了，原來是錯的。」



德國軍方亦於2017年底內部流出一份機密文件，警告歐盟和西方將在未來20年內徹底解體，歐洲將失去全球競爭力，西方的前景陰影重重。無獨有偶，美國有民調顯示，超過半數的35歲以下年輕人對資本主義嗤之以鼻，反而更加青睞社會主義制度。這並不是偶然，資本主義社會所遭遇的樽頸期似乎難以逾越，民粹猖獗下的西方核心價值觀愈發難以服眾，西方文明陷入危機，日子愈發難熬。



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