賣咖啡難賺錢？傳瑞幸累虧逾8億人幣　抵押咖啡機借貸

內媒報道，中國第一間咖啡店「獨角獸」的瑞幸咖啡(中國)，日前有一條資產抵押信息被曝光。抵押債權人為中關村科技租賃有限公司，被擔保債權金額為4,500萬元人民幣。



資料顯示，瑞幸的抵押品均為咖啡機、奶箱和粉倉，物品所屬地遍及北京、上海、廣州、深圳等多地門店。



瑞幸咖啡由原神州優車集團營運總監錢治亞創建，此前曾獲得多輪融資，投資方包括愉悅資本、君聯資本等。對於抵押資產借款，瑞幸咖啡回應稱，這是一筆常規的設備融資租賃，符合瑞幸輕資產營運的大思路，可以保證資產價值最大化。



瑞幸咖啡曾揚言要超越星巴克，繼傳出有意來港上市後，據悉該公司已接洽了投資銀行瑞信、高盛和摩根士丹利，計劃今年於美國上市，最新估值約30億美元(約234億港元)。



消息人士稱，上市時間可能在5月初或6月，或者今年下半年。不過，瑞幸咖啡方面表示不知悉相關消息。



瑞幸咖啡在2018年1月開始試業，目標是在2019年年底，門店總數超過4,500間，以取代星巴克在中國市場的龍頭地位。截至去年12月底止9個月內，瑞幸咖啡虧損高達8.57億元人民幣。

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