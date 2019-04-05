中國經濟放緩堅累全球！金磚之父話30年來最驚...

外國傳媒報道，2001年首次提出「金磚四國」一詞而被譽為「金磚之父」、高盛資產管理前主席奧尼爾(Jim O'Neill)警告，中國經濟經過多年高速發展，目前已成為全球經濟組成的一部分，任何的經濟倒退都會令其他經濟體變弱。



他說：「我需要說的是，過去的一年是我30年以來，第一次對中國某些方面感到比以前更加困擾。」



他指的困擾是：中國作為全球第2大經濟體，2018年經濟增長6.6%，為1990年以來最慢增速。其中，零售銷售按年跌6.9%，遠遠差過2017年增長9.1%。



就此，他說：「我希望近期中國政府推出的政策會取得成效，能帶動消費增長，否則情況會持續差下去。在過去10年，全球約85%經濟增長來自中國及美國，其中中國佔了一半，而當中的一半是來自中國消費者。因此，中國消費者對全球的影響力愈來愈大，故中國經濟放緩已不再是中國自身的事...」

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