美林美銀：標指本季可升破3千關後見頂

外媒報道，美銀美林策略師預測，標普500指數於第2季突破3,000點後將見頂。預測乃基於有數據顯示，全球股市撤出的資金增加，投資者繼續避開歐美股市，截至4月3日止一周，股市共流出77億美元，債券投資則增加了114億美元。



市場憂慮全球經濟放緩下，投資者避險意識加重，故轉投相對安全的資產，令債券持續13周錄得淨流入。



標普500指數於今年以來已上升14%，以周四(4月4日)收市價2,879點計，目前距離3,000點目標有約4%的上漲空間。該指數於去年9月曾觸及2,940點的歷史高位。



事實上，去年已有不少分析認為標指今年有望挑戰3,000點大關。日前，有分析重申看好美股短線能夠破頂，而周五(5日)公布的非農就業數據至為關鍵。



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