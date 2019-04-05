全球首款5G手機開售　三星S10售近萬元！

外媒報道，三星Galaxy S10 5G手機周五(4月5日)在韓國開售！三星表示，作為一家擁有晶片組、網絡核心、無線解決方案，以及用戶設備端到端5G解決方案的公司，Galaxy S10 5G手機成為市場上首款正式發售的5G智能手機，為手機發展史上一個重要里程碑。



在5G方面，三星Galaxy S10 5G手機採用三星的5G網絡核心和無線解決方案，能夠實現千兆速度5G傳輸和多個單元之間的5G網絡切換。5G傳輸速度比4G網絡快約20倍，可進行內容豐富的雲端遊戲，以及享受VR和AR帶來的樂趣。



此外，5G還將每平方公里超過100萬台的設備聯合起來，不僅可以連接智能手機，還可以連接車輛、工廠、辦公室和城市，從而改變消費者的生活、交流和工作方式。



配置方面，三星Galaxy S10 5G擁有一塊6.7英寸動態AMOLED顯示屏，手機共有6個攝像頭，其中前後擁有TOF鏡頭，機身背部配有4攝，同時內置4500mAh大容量電池，支持25W充電。



三星Galaxy S10 5G在韓國推出Majestic Black、Royal Gold、Crown Silver三種配色顏色，256GB版本售價約1,231美元(約9,600港元)。該款手機將在其他市場發售。

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