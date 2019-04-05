1周10大驚奇：股市5月再創新高？不過...

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月；2月1日預言2月要抖氣，惟不會大跌；3月1日則料3月平穩度過，3月15日警告跌浪開始，上周異象則好淡均等，結果港股自3月15日起反而累升945點。



之後會怎樣？由於股市破位，異象預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂，惟大升空間不多。值得留意的是，本周是動畫版「Mr.驚」首次登場，請多多支持，看看片段，冀繼續為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、他上周話股市「牛到你唔信」 本周點講？】

《1周10大驚奇》上周引述以下仁兄預言，股市即將「牛到你唔信」，結果本周實現，贏盡一眾基金大戶的預測。既然那麼神準，目前他又怎看？



「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市時料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端、3月27日唱好債息倒掛會令股市癲升，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)本周表示，股市或在5月創新高！



他預期，美國標指有機會在5月底就升上全年目標3,000點，即再創新高(較現水平再升4%左右)，惟大前提是中美貿易談判及英國脫歐沒有過分困擾市場。他又說：「如果美國企業業績期(由4月12日起)沒有造成災難，股市將會再升，令標指3,000點的目標提早實現，時間可能在5月或6月。」



除了市場已知的因素，另一個讓他看好後市的主因是對沖基金「回歸」，因目前他們的股票淨持倉是「歷史新低」。他推斷股市今年1月上升是淡倉投降，2月打後則由企業回購及一些系統性策略持倉(即基金要追貨)帶動，下一波推升力量極有可能來自「大鱷」，而且力量充足。



不過，值得留意的是，就算股市再「牛」，他的目標也只是再升4%左右。



(註：他上周怎預言？若有興趣，可參考：https://bit.ly/2UfAM5K 第6點)



【2、異象：美股首季月月升 4月一定升？】

科拉諾維奇預測股市再升或是因「大鱷」入場，然而，往績也利好。以美股而言，4月是股市傳統的「旺月」，在過去20年之中，為12個月裏表現最佳的月份，平均回報逾1%。



(註：港股4月亦是八成機會上揚，即港美股市有正關連。)



數據顯示，自1999年以來，標指在4月平均回報約1.7%。更重要的是，道指在過去13年的4月都是以「升市」作結；標指則在過去13年中，4月升市達12次。



再者，標指在今年首季累升13.1%，為近10年最佳季度表現，當中1月、2月、3月皆是升市，根據自1950年起的往績，4月是「必升」，平均升幅更達2.6%。以目前市況而言，或許再次應驗。



【3、異象：美股首季雙位數回報 餘下9個月不會倒跌？】

除了標指1月、2月、3月皆升，預示4月「必升」外，若再加上今年首季回報逾雙位數，往績預示餘下9個月不會倒跌。



專門研究美股歷史走勢的金融研究機構LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，自1950年起，過去10次標指在首季升幅高於10%後，9次在當年餘下時間都會保持「雙位數升幅」，唯一例外是1987年，當年10月上演了著名股災，惟全年「埋單」仍是按年有升幅。



紀錄顯示，對上6次標指首季升幅雙位數是1986年、1987年、1991年、1998年、2012年、2013年。除了上述提及的1987年外，1986年及2012年「埋單」升幅與當年首季升幅差不多，意味股市在第2至4季僅上落市。1991年、1998年、2013年則再升一倍，即全年回報高達30%左右。(本文附圖一)



【4、異象：美國大戶散戶都揸重現金...】

上文提及「大鱷」未入場，然而，目前就連美國家庭持有的現金(定期及活期存款，以及其他貨幣)也有增加趨勢，尤其是最富有的1%，其持有的現金相當於「最底層50%家庭」的3倍有多，為紀錄新高。



在本文附上的圖(附圖二)顯示，美國聯儲局上周公布的數據顯示，美國最富有1%家庭近十年不斷增持現金，數額由2008年金融危機後少於150億美元(約1,170億港元)，狂飆至2018年底的3,039億美元(約2.3萬億港元)，創下歷史新高。相比之下，美國最底層的50%家庭雖然近十年持有現金的數量飆近10倍，但仍遠低於最富有的1%家庭。



數據或許預示着除非聯儲局大幅加息，否則資產市場很難大跌，因家庭的現金水平較2000年科網爆泡時更多。



【5、異象：目前市況不似2018年1月】

大戶持有現金增多，與市況是否脗合？是的！縱使美股近日升至歷史新高附近，並越過了重重阻力，但市況並不亢奮。回看2018年1月標指在2,875點水平創下當時新高，股市情緒亦推至極點，惟跌市就隨之而來。相比之下，目前市場情緒似乎很冷靜。



就在2018年1月26日，當時市場熱炒減稅效應及企業回購，標指創下新高，500隻成分股當中，1/4創下52周新高，近40%「超買」。相反，目前僅1/10成分股創下52周新高，僅10%股份「超買」，反映美股投資者沒有被升市沖昏頭腦，現況無法與2018年1月相比。



歷史顯示，如果股市沒有貪婪，亦很難會有恐慌。雖然目前俗稱「恐慌指數」的VIX指數仍處於極低水平，反映市場不恐慌，但標指的14天相對強弱指數(RSI)沒有呈現「超買」，意味VIX指數低迷，或是市場沽空該指數作對沖跌市風險所致，深度無法與2018年1月相提並論。



有分析認為，股市「似熱實冷」很正常，因美國3個月期債息相對10年期曾出現「倒掛」，投資者開始擔心經濟衰退，加上4月12日起企業踏入業績期，市場處於觀望。最值得留意的是，未過熱的市場是很難發生股災，因投資者沒有過度借貸。



【6、異象：中國投資者睇淡都要買？】

不單止美國投資者水頭充足，中國也是！摩根大通資產管理周三(4月3日)發表調查顯示，中國投資者雖然憂慮今年全球經濟增長放緩，但仍然期望股市有得升。事實上，滬綜指今年首3個月勁飆23.9%，深成指更急升33.7%，連同滬深300指數累漲28.6%，可謂跑贏全球股市。



調查截至2月底訪問了近200名中國投資者，包括大戶、散戶、主權基金、退休基金，以及保險公司等代表，結果發現儘管86.2%人預期全球經濟可能在未來1至3年內陷入衰退，但50.6%人仍傾向在未來6至12個月內「增持」股票。



若細緻地看，有68.1%人料衰退在2至3年內到來；僅18.1%人認為1年內來臨。除了50.6%人傾向增持股票，另有31.5%選擇增持固定收入貨產；12.5%人則增持其他資產；只有5.4%人傾向增持現金。



當問及金融市場最大的風險是甚麼時，有62.2%人認為是全球經濟增長放緩，大幅多於22.2%人認為是貿易戰。換言之，中國投資者不太擔心中美貿易戰會有意料之外的結果。



【7、異象：全球股市何去何從可參考印度？】

講起中美貿易戰，本周焦點新聞應包括印度！該國股市不但創下歷史新高，更宣布3個月內第二次減息，可謂是全球主要經濟體之中的「減息先鋒」。



事實上，目前有減息壓力的地區包括歐盟及澳洲，印度今次連番減息，更能預示美國聯儲局短期內加息機會微乎其微。難怪連美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也要求聯儲局應盡快減息0.5厘。



再者，值得留意的是，印度股市走勢能預示全球！該國股市周二(4月2日)收市報39,056點，創歷史紀錄，較2018年8月28日的38,896點舊紀錄，高出374點。



若跟往績，原來印度股市近年每每創新高，美股前後也會跟隨，例如在2018年1月29日及8月28日，印度股市創新高，美股標指就在2018年1月26日及8月29日創下當時新高，後者之後更反覆升至9月20日的2,930點歷史高位。再之前的2014至2015年，以及2007年也是如此。換言之，目前標指升穿2,930點或指日可待，印證文章一開首摩通「神級」分析員的預測。(本文附圖四)



【8、「神準」美股大好友：股市叻極僅再升半成】

本周除了摩通「神級」分析員，另一測市奇準的美股大好友也預言有機會再破頂。不過，又是這句，他們的最樂觀預測也只不過是再升半成左右。



自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至去年仍堅信「牛市」未完的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)本周警告，即使美股有機會再創新高，也不代表「大時代」！



他說：「股市已計入了80至90%利好因素，目前最強大的支持力是特朗普要在2020年競逐連任，需要強大的經濟及股市表現，他顯然不願看到冧市。」



不過，他預期，道指及標指最有可能出現的情況是在現水平再升5至6%，即股市會再破頂，但上望空間有限。他說：「今年企業盈利或許較其他分析員更具挑戰，因美元轉強及去年基數高，相比去年12月，目前股市明顯不便宜。」



回看西格爾的預測往績確實令人讚嘆，例如當道指仍處於15,000至16,000點水平時，他是首位分析員預言道指會升上2萬點，之後在總統特朗普減稅獲批後，就預言道指會升上25,000點，去年9月則預言股市短期內要調整，2019年將是艱難的一年。



事實上，另一位近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周亦再次警告，美國企業盈利陷入衰退是真實，呼籲投資者勿抱太大期望。



【9、注意！買金不再為亂世準備 是為藏富？】

講完股市另類分析，或許投資者會問，為何金價會上揚？其實，有沒有想過，目前建議買金的原因不再單單是避險或其他傳統用途，而是為未來「無現金社會」作對沖！



本周有報道指，目前美國以現金價值計算的所有合法交易份額，已從高峰期的35%下降到今天僅餘7%，預計未來十年將大幅降至2%左右，主因是網上及手機支付流行。再者，若下次經濟衰退，利率減至零明顯不足以救市，有分析認為，要令負利率政策有效，就需要社會「無現金化」，才能驅使企業及個人消費，因每個人的財務資料已上網，容易做到扣錢效果。



這就增加了黃金作為財富儲備的吸引力。理由很簡單，由於銀紙愈來愈少，使用手機支付又欠足夠私隱，若要「隱藏」財富，而資產又要獲外界認可，黃金似乎是最穩陣。它可能是紙幣的最佳替代品，若以此角度想，黃金很難不升值。



【10、致富智庫：30多歲喇...別做呢10項會後悔的事】

最後想與30多歲的讀者分享「三十而立」！這不僅僅是中國人的格言，外國媒體亦引述研究報道，每個人30多歲時應學會獨立，以便準備迎接40多歲的「人生黃金期」。媒體總結40多歲或更年長的前人經驗，歸納出30多歲人有10個行為須特別注意，以免日後感到遺憾或後悔。



●受「應該」困擾

在30多歲時，你或會感到社會給予的壓力愈來愈大。不過，請緊記不要受社會認為的「應該」所束縛，例如應該要有樓、應該要有小孩、應該結婚、應該有穩定的工作。請把全部「應該」丟掉，因為你是獨一無二的，活在自己喜歡的模式，才會令你快樂。



●不花時間陪父母

很多人認為，在30多歲時應是搏殺階段，不會花多些時間陪伴父母。實情是應趁後生有活力時多陪伴父母，因為隨着時光流逝，父母與你再老一點的時候，很多事情就會變得不易辦，例如結伴旅遊也會遇到麻煩。



●工作第一

如果你現時30多歲、又覺得搵食最重要，請緊記：如果把工作放在第一位，你之後一定後悔！你應該多放時間陪伴你所愛的人，包括另一半、父母、朋友、家人等，這是用錢買不到的。



●整天在想30多歲已很老

30多歲懂多少？如果是50、60多歲的人看到你，他們只會把你當作20多歲來看待。30多歲顯然並不老，不要想太多，應以年輕心態去過活，才能接受挑戰、接受失敗，為40多歲「黃金期」奠下基礎。緊記成功的人須具備成熟的心理質素，這是需要經歷挫折才能提升。



●不是以自己為先

無論發生甚麼事，都應以自己為先，尤其戀愛方面。只要自己開心才能無悔，不要做一些為了別人開心而自己不開心的事，以免最終換來一場空，盡量是要「雙贏」。



同一道理，不要把時間放在消極一面，例如一些你不喜歡的人，或令你不舒服的人。緊記沒有一個人是100%人見人愛，毋須為不喜歡你的人浪費時間。



●不照顧自己身體

不要搞慢性自殘，30多歲時暴飲暴食，不斷吃「垃圾食物」，並抗拒運動，將令你未老先衰，有病時一定後悔。



●不珍惜機會

30多歲時不要抱有「求穩陣」的心態，亦不要扮作「無慾無求」，應把握機會，任何事也盡力一試，例如有機會的話，試試創業，當中得到的經驗必定一生受用。



●不培養儲蓄及投資習慣

30多歲時不懂得慳錢，不趁年輕學懂投資，一定會影響未來退休生活。須知道投資不是一開始就贏，需要趁年輕早作嘗試。



●不旅遊

世界之大，理應盡情外闖擴闊視野，尤其30多歲時應有工作，財力上應能負擔，身體又有活力。不妨列出10個你想去的地方，因未來老了，或到40多歲工作職位更高時，時間與精力就愈少。



●太在意別人看法

30多歲仍年輕，不要太在意別人的觀點，嘗試追尋夢想，因成與敗也是一個體驗、成長，對未來有很大幫助。到了40多歲，想追夢也有心無力了...



以上10項是過了30多歲的人回首過去得出的勸勉，年輕人不妨多加參考。



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