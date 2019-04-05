全球最大主權財富基金擬沽售新興市場資產

外國傳媒報道，資產規模達1萬億美元的全球最大主權財富基金──挪威國家主權財富基金獲准從固定收益類資產持倉當中，減持新興市場資產，為該基金3,100億美元債券投資組合的改革措施之一。



在經過一年多的審議後，挪威財政部周五(4月5日)宣布這決定。挪威表示，智利、捷克、匈牙利、以色列、馬來西亞、墨西哥、波蘭、俄羅斯、韓國，以及泰國的債券將從指數中移除。



該基金仍可自由裁定，最多將債券投資組合的5%投資於新興市場。



挪威財政部長Siv Jensen在聲明中表示，在政府債券的國家權重進​​行特定調整的同時，擬議的變化將有利於降低基金管理過程中的交易費用。



此前，該基金獲批上調投資組合中股票的持有比例至70%。該基金之前表示，由於各國債券走勢的相關性提升，且通過持有各國股票，已相當於有了不同貨幣的資產，因此持有世界各地的政府債券意義不大。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/