樓價UPDATES：二手暢旺　象徵式減價即沽出

二手業主見市況暢旺，放盤叫價態度亦轉趨強硬。大圍名城套三房戶，「象徵式」減價0.3%，即以1,196萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●北角興漢大廈中層D室，實用面積907方呎，四房連套房間隔，放盤1個月，原開價1,560萬元，累減122萬元或7.8%，最終以1,438萬元易手，實用呎價15,854元。



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九龍區

●將軍澳海悅豪園1座高層F室，實用面積602方呎，屬套三房設計，吸引區內換樓客承接，以880萬元成交，實用呎價約14,618元。



●長沙灣喜遇中高層C室一房戶，實用面積約285方呎，以約15,500元放租約兩個半月，議價後減價1,000元，外區客以14,500元租入，實用呎租約50.9元，新租客為準新人，睇樓一次即決定承租。



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新界區

●大圍名城2座北翼低層A室，三房連套房間隔，原開價1,200萬元，經議價後減價4萬元，獲用家以1,196萬元承接，實用面積678方呎計，呎價17,640元。



●上水皇府山7座中層C室，實用面積502方呎，兩房間隔，剛以650萬元易手，實用呎價12,948元。



●西貢高富樓頂層連天台戶，實用面積340方呎，連天台約262平方呎。成交價425萬元，實用呎價12,500元。



●天水圍居屋天頌苑O座高層3室，實用面積592呎，三房一廳設計，未補價第二市場售451萬元，新買家為外區綠表客，實用呎價7,618元。



●天水圍居屋天盛苑B座高層6室，實用面積426方呎，累積減價20萬元，獲白居二客於未補價第二市場以380萬元購得，實用呎價8,920元。



●屯門彩暉花園D座中層3室，兩房兩廳間隔，外區客感新界區上車門檻較低，決定即睇即買，以550萬元購入上址自用，實用面積568方呎計，折合呎價9,683元。



●東涌映灣園1座中層D室，套三房間隔，實用面積約687方呎，開價750萬元放盤約1個月，獲區內首置客垂青，輕微議價後以748萬元成交，實用呎價約10,888元。

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