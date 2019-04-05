置熱話題：呢度有二手盤實用呎價唔使一萬！

樓市近月急速反彈，陸續向去年高位進發。準備入市的置業人士與其高追上車，不如向一些升勢相對落後的二、三線屋苑入手。《東網》綜合市場資料，目前新界西仍有實用呎價徘徊在一萬元水平的低水兩房盤，業界料屬防守性較強的入市之選，當中有半新樓入場呎價更較同區指標屋苑平近1/3。



【元朗】半新盤溱柏呎嗌萬元

元朗近月樓價從低位回升，目前區內「萬元呎價盤」買少見少，惟仍有低水的半新盤選擇。中原王勤學指，區內最平半新盤首選鄰近元朗公園的溱柏，樓齡僅5年，因偏離元朗市中心，呎價相對落後。現時最平可揀連儲物室的兩房戶型，實用面積615方呎，叫價668萬元，實用呎價10,862元。相比起同區的指標屋苑YOHO Town入場呎價1.5萬元，平一大截。



他續說，3月份元朗熱門屋苑的兩房單位，實用呎價全部衝上「5位數」，當中以蝶翠峰、元朗公園旁的華翠豪園，以及洪水橋菁雅居最低水，兩房戶仍錄得實用呎價11,000元內的成交。不過，隨着市況回勇，業主叫價轉趨進取，如蝶翠峰兩房盤入場呎價已直逼12,000元。



新界西另一上車熱點天水圍，實用呎價約一萬元的私樓兩房放盤已絕迹。中原伍耀祖指，屬全港最低水藍籌屋苑的嘉湖山莊，目前除了事故兩房盤實用呎價最低叫一萬元外，同類正常單位入場叫價已漲至446萬元，實用呎價11,435元。



至於三房放盤最平實用呎價仍低過一萬元，實用面積629方呎，叫價625萬元。另外，同區私樓慧景軒及栢慧豪園，兩房放盤最平實用呎價至少近12,000元。惟慧景軒的三房戶最平叫730萬元，實用呎價10,928元。



【屯門】彩暉近西鐵 520萬起

屯門是熱門上車勝地，但若揀兩房的「萬元呎價盤」，不妨放眼一些尺碼較大的單位。其中區內呎價最平的私人屋苑，首推鄰近西鐵兆康站的彩暉花園。該屋苑的兩房戶實用面積500餘方呎，由於尺碼相等於鄰近叠茵庭的三房單位，未必可吸引預算有限的上車客，故向來市況慢熱，呎價落後大市。



中原劉月華指，隨着市況回勇，屯門市中心指標屋苑事故單位實用呎價亦要13,000元，部分上車客轉移吸納同區低水盤，如彩暉花園3月連錄四宗買賣，其中有兩房戶以540萬元易手，實用呎價9,507元，而三房實用呎價更低見7,778元。目前該屋苑兩房盤最平叫價520萬元，實用呎價9,420元。



另外，祥益黃慶德指，屯門碼頭區私樓中，僅餘海翠花園仍有兩房的「萬元呎價盤」，入門盤為一個實用面積521方呎的單位，叫價550萬元，實用呎價10,557元。



居屋方面，目前自由市場不乏實用呎價一萬元以下的放盤，其中兆康苑入場盤叫價430萬元，實用呎價8,903元。另外，祥益古文彬指，兆山苑最平盤叫價530萬元，實用呎價9,707元。



【青山公路】海景花園叫價610萬

青山公路沿海岸線而建的居所大多背山面海，居住環境佳，但因缺乏鐵路配套，交通不便，故樓價長期落後大市，尤其是該帶一些開則較大的兩房放盤，目前實用呎價一萬餘元仍有交易。



利嘉閣陳龍勳表示，青山公路最平兩房盤首推青山灣段的海景花園，最大賣點是開則夠大，實用面積普遍580餘方呎，空間媲美時下新盤的三房單位。他續說，今年該屋苑同類兩房戶曾兩度低見480萬元售出，實用呎價8,000餘元，但隨着平盤被買家消化，放盤價回升，目前兩房最平盤叫價610萬元，實用呎價10,481元。



至於坐落青龍頭段的豪景花園，晉誠地產胡卓輝指，兩房入場盤為一個實用面積513方呎的單位，享海景，叫價550萬元，實用呎價10,721元，比區內指標屋苑浪翠園的兩房盤平逾一成。



另外，深井段的麗都花園三房單位亦不乏低水選擇，入門盤叫價688萬元，實用呎價10,472元。



另外，鄰近青山公路荃灣段的荃景圍上車屋苑，近月樓價顯著反彈，其中指標上車屋苑荃灣中心，新近連事故單位的成交實用呎價亦要12,000元，令部分買家轉而該帶二、三線盤。美聯鍾家豪稱，現時全區最平首推荃景圍最高地勢的荃威花園，低層連租約入場盤，叫價480萬元，實用呎價1萬元。



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●入市宜觀望

過去半年香港樓市走勢如「過山車」，隨着近期旺勢持續，有國際物業顧問行預期，今年上半年個別大型屋苑樓價將由今年1月份低位，彈升逾三成，重返去年高位。究竟打算置業的人士是否應該追價入市？



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，近月樓市轉旺，業主深明現時是去年底跌市以來的最佳反價時機，故相信市場上啱價的放盤不會多，買家要追貨恐怕不容易。張氏認為，香港樓市近半年受消息主導影響，走勢變得大上大落，觀乎英國脫歐等不明朗外圍因素仍會左右後市，打算入市的買家宜觀望多一段時間，有待第3季消息較明朗後才決定入市與否。



他補充，雖然新界西部分位置偏遠的低水盤較難有顯著升值空間，但對自住用家來說，向實用呎價一萬元水平的低水盤入手，防守性仍強。惟嘉湖山莊多年來樓價累積升幅可觀，未必是最佳的入市選擇。



另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠大灣區發展，新界西長遠樓價具支持，即使目前被視為偏遠地區，但在市況向好下，呎價約一萬元的樓盤將備受買家追捧，並買少見少。他亦估計，近期市場氣氛明顯改善，盤源較少的屋苑樓價將繼續穩步上揚。



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