傳iPhone SE2改名為iPhone XE　料第三季推出

外媒報道，今年的蘋果公司(Apple Inc.)春季發布會，除了大家不太關心的新服務之外，新硬件的消息也沒有透露半點，尤其是備受期待的iPhone SE二代。



不過，報道指，根據印度富士康內部消息，蘋果公司並沒有放棄iPhone SE系列，將會採用新的命名方式，名為iPhone XE。



iPhone XE或將採用4.8英寸AMOLED顯示屏，取消實體按鍵，支持Face ID解鎖功能，並可能搭載A12處理器。



攝像鏡頭方面，iPhone XE背部是一顆f/1.8、1，200萬像素的單攝，與iPhone XR類似。



售價方面，iPhone XE會在600美元起步(約4,680港元)，高存儲版本將接近800美元(約6,240港元)。



據悉，該款手機將於今年第三季推出。

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