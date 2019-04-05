一周專家樓評：樓市又「巔」過？收租買邊類物業最好？

近月樓市表現勇猛，樓價指數更連升8周，創近兩年以來最長升浪，究竟幾時重返去年高峰？有乜原因令到近半年樓價大上大落？邊類物業租務前景最好？白表、綠表客申請按揭，點做先最So？



全個星期嘅專家樓評，喺度一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入以下連結喇！



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【汪敦敬】樓市幾時重返高峰？

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去年年底，筆者已在此專欄分享樓市已經到了谷底。來到最近，相信各位都體會到樓市的升勢，究竟樓市會升到幾時？根據2009年之後3次完整的「龍市」數據(以差估署樓價指數計算)，給各位做了一些參考定位。



根據過去3次完整的「龍市」周期數據，發現未試過有一次在樓價回升到上一個高峰之前，樓價出現下調。政府也未有在此期間出招干預，這個可以稱為一個「安全期」，換言之暫時仍然處於「安全期」。



樓市究竟幾時平頂？筆者認為，目前整體市場未算全面回復高峰，以差估署樓價指數推演今年5月至7月份左右會平上一次的頂。



至於平頂之後，樓價升到幾時先有回落的跡象？根據過去幾次「龍市」的經驗，發覺通常9至18個月左右，樓價會因為有力的樓市辣招調控而出現下調，但記住一點並不是每次政府出招都可以有力管制樓市。另外，平頂之後樓市往往仍有28%左右的升幅。



雖然如此，針無兩頭利，有升自然也有跌的時候，根據過去的經驗到了新的頂峰之後，樓市一般會回落10%左右。



祥益地產總裁 汪敦敬



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【張翹楚】樓市點解大上大落？

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幾個月前，很多人還在討論樓價跌多少？話咁快，話題已經轉到今年樓價會癲升多少？



筆者一直覺得去年樓價「跌過龍」，原因是去年樓價升幅埋單竟然還低於通脹，通脹是包含租金升幅的，因此樓價升幅低於通脹變得不合理。



還記得大學修讀房地產本科時，教授強調物業投資是不動產投資，市場流動性不會像股票、債劵、基金那樣於短時間內大升大跌。亦因如此，回報也會相對較低。



但在香港，現今世代這一套理論未必完全符合現實，就如去年8月份的樓市調整源於中美貿易戰，今年的升幅也是因中美貿易戰的陰霾消退。



現時香港失業率只有2.8%，處於歷史低位，經濟環境未見轉差，但市場氛圍已經影響到消費意欲，甚至影響業主的取態。現在物業市場跟股票市場愈見相似，市場的變化主要受消息主導，物業價格的波動性與投資風險已因此提高。



雖然現今樓價大幅漲價的機會已比以往低，但若租金在剛性需求帶動下長期上升，很難想像售價會被壓下來，簡接提升回報率。



反之，物業投資風險因市場結構變化加大，唯一增加回報率的可能性就是租金增幅步伐比以往加快。



泓亮咨詢及評估董事總經理 張翹楚



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【黃詠欣】白表、綠表客借按揭 點先最着數？

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筆者早前已提及「白表」和「綠表」按揭注意事項，但近期發現「白表」和「綠表」的買家表示已有足夠資金能夠全數繳付樓價，故不考慮敍做按揭。



其實居屋與私樓按揭是有所分別的，若然在新購入居屋時不敍做按揭的話，將來計劃將現契居屋到銀行申請按揭「套現」是不容易的。



屆時要先向房署取得同意書才可以向銀行申請按揭，一般獲房署接納的原因為急需籌集醫藥費，殮葬費、因離婚或分居而致需向配偶付還樓價、支付贍養費或孩子出國讀書等原因。



其他原因則需根據情況考慮，據經驗所得批出機會是甚微，而且申請時間比一般按揭申請長，部分個案可能要幾個月先獲得房委會批准，曾經亦有個案交足資料也不獲批，就算房署發出同意書，銀行方面亦會視乎個別狀況作出審批。



故此，筆者認為買家應盡量借盡按揭成數，因現時按息甚低，再加上銀行會送「高息存款戶口」，若果準買家有足夠資金，可存放於此戶口賺取高息以對沖利息開支，亦可以增加資金流動性以備日後不時之需。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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【李志成】市區細價盤租務前景看俏

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新盤連環推出，當中有唔少市區細價上車盤，尤其是交通及生活配套齊全的市區盤特別受捧，預料租金水平亦將理想。



發展商興建迷你戶蔚然成風，過去數年租金升幅表現突出，不少屋苑更跑贏大市。根據差餉物業估價署最新公布各類物業的應課差餉租值顯示，大埔嵐山II期一個實用165方呎細單位，差餉租值最新按年升約一成，3年累計升約三成。



若對比豪宅屋苑，「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson一個洋房新一年度租值，過去3年來均無升幅，而山頂區傲璇一個地下複式戶，同樣連續多年不變。



綜合差餉物業估價署資料，觀乎5年間各類私人住宅單位的租金指數，當中實用面積430方呎或以下的A類單位，最新今年2月的租金指數為213.7點，對比2014年2月租金指數，升幅達28%，是各類住宅單位租金指數之中，升幅最高的類別，可以見到細單位租金表現最好，預期市區細價上車盤仍會被看高一線。



香港置業行政總裁 李志成



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