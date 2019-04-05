新盤UPDATES︰一手市場單日錄逾50宗成交

公眾假期無阻買家入市意欲，一手市場單日錄逾50宗成交，氣氛相當熱鬧，個別更以新高價售出。



●珀御連天台戶逾1500萬沽 呎價1.8萬雙破頂

新鴻基地產(00016)屯門珀御再錄雙破頂成交，單位為32樓J室頂層特色戶，實用面積844方呎，天台面積293方呎，以1,519.2萬港元沽出，呎價1.8萬元。



●匯璽連沽3伙 套現逾1.31億

新地的西南九龍匯璽單日連沽3伙，成交價介乎4,234.4萬至4,548.1萬元，呎價30,976至33,271元，合共套現逾1.31億元。同系將軍澳日出康城晉海II亦沽出兩伙，其中3A座15樓A室，成交價938萬元，呎價17,338元。



●琨崙逾7400萬標售兩座洋房

華懋集團集團銷售部總監吳崇武表示，旗下屯門琨崙成功標售2間洋房，包括青玥琳洋房13B及17B，連一個車位成交價3,670萬及3,768萬元，呎價15,771及16,227元，合共套現7,438萬元。兩洋房同屬3層高連天台及平台戶，採四房四套間隔。



項目本年共錄得17宗成交，而上述同類型的洋房單位餘下6座。



●MONTEREY洋房逾6600萬沽

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY售出Villa 1洋房，成交價6,603.3萬，呎價3.3萬元。該洋房實用面積為2,001方呎，連720方呎花園及707方呎天台，並附設按摩池。樓盤共有22間獨立洋房，現已累售20間。



●維港頌高層戶售近6000萬

長實集團(01113)的北角維港頌剛售出8座30樓A室，實用面積1,322方呎，成交價5,963.7萬元，實用呎價45,111元。同系馬鞍山星漣海以2,934.2萬元售出3A座7樓A室。



●滿名山四房戶售逾2500萬 呎價1.8萬

嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山售出兩個單位，包括名庭第1座3樓A室，實用面積1,377方呎，成交價2,531.7萬元，呎價18,386元。

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