【連年漲價】日本和牛太貴　連當地人都食唔起？

日本傳媒報道，近年當地和牛價格居高不下，甚至連當地家庭也減少了對高級和牛的消費。當中，於東京的A4級別和牛(去勢牛)加權平均批發價約每公斤2,500至2,600日圓(約176至183港元)，較5年前漲價四成。



分析指出，和牛價格上揚的原因是由於繁殖農戶減少、出口量增加，以及高級餐廳的需求增加。



截至2018年的數據顯示，當地和牛䌓殖戶數量在10年內減少了四成，跌至4.18萬戶。由於繁殖戶需要為牛接生及照顧初生牛犢等工作，需要大量人手成本，使不少農戶退出或轉行，導致牛犢的價格也連年揚升。



與此同時，和牛的出口也不停上漲。數據顯示，2018年的出口額按年增加三成，達到247億日圓(約17億港元)，創下歷史新高。



另外，有業界人士指出，高級餐廳對和牛的需求也不斷增加。有位於神戶的餐廳經營者表示︰「普通餐廳要採購神戶牛愈來愈困難」，原因是神戶和牛的海外知名度高，每年有大量旅客到當地的高級餐廳消費，使和牛需求大增。



有和牛養殖戶指出，大約於4年前，一般大型超市仍會售賣和牛，但後來因價格太高，導致難以銷售予一般家庭客，不少超市都不再向他們取貨。



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