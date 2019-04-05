夜市UPDATES︰美股靠穩　港「黑期」撲30200水平

美國非農就業數據勝預期，美股三大指數早段靠穩，道指曾升逾百點，高見26,487點，最新升幅縮至64點；標指升0.26%，報2,886點；納指現升0.34%，報7,918點。



港股周五(4月5日)清明節，夜期休市，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報30,197點，升79點，較恒指周四(4日)收市高261點。



美國勞工部公布，當地3月份新增非農業職位由2月的2萬個，大增至19.6萬個，高過經濟師預期17.7萬個。期內，失業率維持3.8%，而平均時薪按月增加0.1%，低過預期0.3%增幅。



據內地官媒報道，美國總統特朗普於當地時間周四(4月4日)，在白宮會見了中國副總理劉鶴。特朗普表示，期待在雙方達成協議後，兩國元首舉行會晤。



個股方面，波音公司行政總裁米倫伯格承認，737 MAX客機內的「機動特性增強系統」(MCAS)出現「錯誤啟動」情況。此外，有早前埃塞俄比亞空難中的死者家屬正式入稟控告該公司；波音股價早段高開後曾倒跌，最新仍升0.32%。



獲券商唱好的社交App公司Snap股價升3.99%；晶片生產商英特爾(Intel)則跌1.56%。



歐股個別發展，英國富時100指數升0.41%；德國DAX指數跌0.08%；法國CAC指數升0.11%。



【21:33】市場繼續憧憬中美即將達成貿易協議，加上最新就業數據理想，美股周五早段做好，道指高開102點，報26,487點；納指漲26點，至7,918點。



不過，「金磚國之父」、高盛資產管理前主席奧尼爾在訪問指出，美股「絕對不便宜」，及對壞消息「十分敏感」，一旦聯儲局有任何收緊政策的消息，將對美股和債市造成打擊。奧尼爾又認為，聯儲局年底時再收緊政策非並瘋狂的想法，又指過去半年的市場波動情況，與過去十年很不同，可能是十年牛市結束的迹象。



個股方面，英特爾遭富國銀行下調評級，由跑贏大市降至與大市同步，但目標價則由55美元上調至60美元。該行稱，這反映對半導體需求愈趨審慎。英特爾股價早段報55.77美元，跌0.3%。



即時通訊程式Snapchat母公司Snap Inc推出新產品後獲券商唱好，股價漲1.99%，至11.51美元，今年累漲130%，迫近去年8月以來高位。

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