特朗普及美經濟顧問齊重申：聯儲局要減息！

繼美國白宮首席經濟顧問庫德洛再度重申要減息後，外國傳媒報道，美國總統特朗普亦表示，聯儲局應該減息及停止「縮表」。



他在白宮向記者說：「他們(聯儲局官員)應該下調利率及不要再進行量化緊縮。」



【21:51】外國傳媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國經濟可能需要減息，原因是當地沒有通脹問題，聯儲局沒有必要加息，並可以將目標利率降低一些。他早前稱，當局應該立即減息0.5厘。



他又重申，聯儲局必須明白，美國經濟需要「供給側」的增速，總統特朗普沒有向當局施壓，只是表達觀點，他喜歡穩定的美元。



所謂「供給側」，是上世紀80年代美國前總統列根的政策，也就是放鬆監管及精簡政府架構。

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