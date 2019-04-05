日本新年號「令和」　勢引爆5月黃金周消費商機

日媒報道，新年號「令和」正在日本各地吹來新風。各企業為了抓住商機，開始推出相應的商品和展開促銷活動，料一股激發日本國民的購物風潮將在5月，其史上最長的10日黃金周假期中爆發。



另外，作為「令和」出處的日本古典《萬葉集》受到的關注也在提高。與自我克制氣氛突出的上次改元時代不同，此次在慶賀的氛圍中，對「平成」的留戀和對「令和」的期待交織，迎接5月1日改元的準備工作步入最終階段。



4月2日上午，在經銷藝術糖果的「Papabubble青山店」(位於東京澀谷區)，想購買帶有「令和」字樣糖果的顧客排起長隊。一位女公司職員說：「希望送給職場的同事，體驗改元的氣氛。」



日本的百貨商場方面，高島屋開始銷售紀念令和元年出生的嬰兒服裝、以及刻有「平成」和「令和」字樣的純金金幣等。此外，崇光西武百貨也將自4月27日起，向進店顧客發放紀念改元的銅鑼燒，在30日之前銅鑼燒上將印「平成」字樣，而5月1日起改為「令和」。



日本津市平治煎餅總店搶先推售帶有新年號「令和」字樣的日式仙貝；大型家電連鎖Bic Camera計劃舉行配合5月1日改元的促銷活動。服飾連鎖企業思夢樂(Shimamura)也打算舉行改元相關促銷，該公司社長北島常好期待地表示：「改元將帶來消費者意識的改變，提升購買意欲。」

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